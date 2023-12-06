Глава МИД КНР и министр иностранных дел Великобритании обсудили по телефону двусторонние отношения

Пекин, 5 декабря /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И во вторник по инициативе британской стороны провел телефонный разговор с министром иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Дэвидом Кэмероном.
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