Светлана Лобода станцевала перед камерой в откровенном платье без бюстгальтера

Украинская певица Светлана Лобода станцевала перед камерой в откровенном образе. Соответствующие кадры появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 14,8 миллиона подписчиков.