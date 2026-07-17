«Ближневосточное Вишнёвое»: Иран уничтожил склад боеприпасов к ПВО США в Ираке Иранские войска нанесли новую серию ударов по объектам на территории стран Ближнего Восток.
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«Ближневосточное Вишнёвое»: Иран уничтожил склад боеприпасов к ПВО США в Ираке Иранские войска нанесли новую серию ударов по объектам на территории стран Ближнего Восток.
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