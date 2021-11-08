В Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве

Следователем следственной части СУ УМВД России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Кургана, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
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