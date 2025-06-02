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Журналист Боуз: в случае войны с Россией Великобритания проиграет за 24 часа

Журналист Боуз: в случае войны с Россией Великобритания проиграет за 24 часа

Британское правительство неспособно решить внутренние проблемы, но готовит страну к войне. В случае противостояния с Россией Великобритания падет в первые же сутки, сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

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