Страна и люди
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Страна и люди

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Будет ли на украине восстание против Зеленского?

Будет ли на украине восстание против Зеленского?

Виктор Анисимов В последнее время на многих ресурсах появилось огромное множество статей о том что в самом скором времени украинцы доведённые до полной нищеты и отчаяния поднимут восстание против Зеленского и его банды.

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