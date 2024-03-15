В смартфоне будет ваша копия. Новый вариант цифрового ассистента

В РФ создали технологию цифровых «копий личности» для смартфонаРоссийские программисты из Московского государственного технического университета имени Баумана разработали новое приложение, которое функционирует как цифровая копия человека, напоминая возможности Otter.
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