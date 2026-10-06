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В Крыму с 2027 года вырастет взнос на капремонт

В Крыму с 2027 года вырастет взнос на капремонт

С 1 января 2027 года он составит 12,44 рубля за 1 квадратный метр, утвердил в постановлении № 651 Совет Министров Республики Крым.

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