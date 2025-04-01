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Вечерний Новосибирск

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Отпечатки пальцев при приеме в школу будут брать у мигрантов в Новосибирске

Отпечатки пальцев при приеме в школу будут брать у мигрантов в Новосибирске

Дополнительные требования для приема детей-иностранцев в школы и сады ввели в России с 1 апреля. Авторы ТГ-канала «Миграционный пост» разъяснили, на каких условиях сейчас берут детей иностранных специалистов.

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