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&laquo;Враг Грузии №1!&raquo; &mdash; Россия и Путин в грузинских социальных сетях

Очередной темой для обсуждения в грузинских соцсетях стала передача «60 минут» на российском телеканале, где ведущая Ольга Скабеева на фоне грузинского флага на полу студии обсуждала тему возвращения в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили.

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