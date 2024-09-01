Россияне выбирают спектакли по содержанию, известным артистам и отзывам

Большинство россиян при выборе постановки для вечернего похода в театр ориентируются на содержание и тематику (53%), а также на наличие известных актеров в списке исполнителей ролей (37%), выяснили в МТС Live в ходе опроса потребителей в преддверии театрального сезона, с результатами которого ознакомилась "Газета.
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