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«Адские санкции» раскололи Конгресс, законопроект может зависнуть

«Адские санкции» раскололи Конгресс, законопроект может зависнуть

Законопроект о введении так называемых «адских санкций» против России, который накануне прошел процедурное голосование в Сенате США, столкнулся с серьезными политическими препятствиями: значительная часть демократов в Палате представителей не готова поддержать инициативу в ее нынешнем виде.

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