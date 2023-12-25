В Баку отобрали у Пашиняна "панацею" от всех проблем. Пора серьёзно задуматься

Джейхун Байрамов констатировал, что мирный договор не станет стопроцентным решением всех вопросов между Арменией и АзербайджаномГлава МИД Азербайджана в преддверии Нового года дал интервью национальному телевидению, в котором, в частности, затрагивался вопрос нормализации отношений с Арменией.