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Шойгу отметил вклад Чечни и Кадырова в СВО

Шойгу отметил вклад Чечни и Кадырова в СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания положительно оценил работу главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова по формированию воинских подразделений и подготовке кадров для участия в специальной военной операции.

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