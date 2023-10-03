Шойгу отметил вклад Чечни и Кадырова в СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания положительно оценил работу главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова по формированию воинских подразделений и подготовке кадров для участия в специальной военной операции.
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