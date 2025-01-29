Расчет "Стрелы-10" сбил БПЛА, прикрыв ВС России на красноармейском направлении

Расчет ЗРК "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил вражеский БПЛА украинских боевиков, обеспечив прикрытие действий подразделений ВС России на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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