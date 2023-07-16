Наверняка этот вопрос волнует многих. Ведь как глава государства Путин должен знать о том, что происходит в сфере миграционной политики, и о растущей волне общественного недовольства среди коренного населения.
Почему Путин молчит и не реагирует на проблемы с мигрантами. Народ-то ждёт
Комментарии
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z
zhanna
А в администрации президента 4 человека не докладывают президенту об этом и запрещают том-же Бастрыкину поднимать этот вопрос,хотя он сам пытается через СМИ пробить этот вопрос Эти люди работают на Британию.
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5 час.
Юрий Горемыкин
Мы все в неоплатном долгу у старшего поколения народов южных республик бывшего Союза вместе с нами воевавшего и спасавшего в лихую годину наших детей....но речь сегодня идет о другом.Поведение подавляющего количества молодых мигрантов сегодня таково что вызывает понятную негативную реакцию и опасения...посмотрите что происходит к примеру в наших подмосковных Котельниках или в Фрязино.....Пока ещё не поздно нужно ограничить число иностранцев находящихся в России. Запрещать и не пущать не демократично и мало результативно...Нужно принять срочно законы и правила по которым работодателям будет очень не выгодно принимать на работу иностранцев. Необходимо ужесточить правила и условия выдачи паспортов РФ и присвоения гражданства России. Очень важно жестко контролировать выполнение этих законов и правил..Сегодня иностранных рабочих из стран бывших республик СССР явно избыточно много ,установлено в государстве все так, что они весьма выгодны работодателям, но они фактически отбирают у россиян рабочие места и своим согласием на любые условия оплаты труда заметно снижают уровень справедливых адекватных результатам труда зарплат.. И еще о приезжающих к нам...Недавно был в Ташкенте и от большинства собеседников - местных узбеков слышал что уезжают из страны только те, кто не смог и не захотел вписаться в современные условия в виду отсутствия каких либо трудовых навыков и желания честно трудится что либо создавая,торговать перепродавать жить за счет обмана умеют, производить что либо - нет, кроме того чаще всего уезжают прихватывая с собой свои многочисленные семьи с родственниками потому что имеют претензии местных правоохранительных органов связанных с воровством, обманом, мошеничеством и особенно часто с наркотиками. Нормальные граждане, честные работяги и интиллегенция себя всегда находят,. работают и живут хорошо, дай Бог каждому, никуда уезжать не собираются. И еще не маловажный аспект вопроса о мигрантах. Сегодня в условиях СВО проигрывающий нам запад , прежде всего англосаксы несомненно будут использовать все более обостряющийся мигрантский вопрос для обострения положения дел внутри страны, создания атмосферы недовольства, протестных настроений населения..это несомненно опасно.
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4 час.
Андрей Павлов
"Почему Путин молчит и не реагирует на проблемы с мигрантами" А нет у НЕГО такой проблемы, вот и не реагирует. У нас есть, а у НЕГО нет.
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3 час.
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