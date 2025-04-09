Экономист Кузнецов рассказал, на какие цели россияне чаще всего берут займы

Специалист также сообщил о рисках долговых обязательствах Переплата в год почти на 300% будет у тех, кто решится взять деньги у микрофинансовой организации (МФО), сказал радио Sputnik экономист Александр Кузнецов.
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