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MSNBC: Трамп оспорит решение суда в Джорджии по делу прокурора Уиллис

MSNBC: Трамп оспорит решение суда в Джорджии по делу прокурора Уиллис

Экс-президент США Дональд Трамп вместе с восемью другими подзащитными подал апелляцию на решение суда в штате Джорджия об отклонении запроса о дисквалификации окружной прокурор Фани Уиллис в деле о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы, передает телеканал MSNBC.

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