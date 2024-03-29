MSNBC: Трамп оспорит решение суда в Джорджии по делу прокурора Уиллис

Экс-президент США Дональд Трамп вместе с восемью другими подзащитными подал апелляцию на решение суда в штате Джорджия об отклонении запроса о дисквалификации окружной прокурор Фани Уиллис в деле о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы, передает телеканал MSNBC.
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