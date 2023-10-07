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Богданов: МИД России призвал стороны конфликта в Израиле к прекращению огня

Богданов: МИД России призвал стороны конфликта в Израиле к прекращению огня

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы Министерства иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Москва официально призывает Израиль и Палестину к немедленному прекращению огня.

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