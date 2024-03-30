Оперативники уголовного розыска задержали жителя Московской области, причастного к хищению у рязанской пенсионерки 1,5 млн рублей

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области и отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани установили личность приезжего молодого человека, подозреваемого в совершении мошенничества на территории областного центра.
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