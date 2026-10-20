Обновлено 20.10 в 13:31. По сообщению командира подразделения «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, Хелали ранее служил в армии США, в том числе в морской пехоте, а подготовкой, которую проводили российские инструкторы, он остался доволен.