Обновлено 20.10 в 13:31. По сообщению командира подразделения «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, Хелали ранее служил в армии США, в том числе в морской пехоте, а подготовкой, которую проводили российские инструкторы, он остался доволен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Парады 7 ноября 1...
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым