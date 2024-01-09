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Автомобилист «пошел на таран» Белого дома и врезался в ограждение

Автомобилист «пошел на таран» Белого дома и врезался в ограждение

Водитель автомобиля врезался в ограждение Белого дома. Информацию сообщил в социальной сети X* (ранее Twitter) официальный представитель Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства, Энтони Гульельми.

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