Автомобилист «пошел на таран» Белого дома и врезался в ограждение

Водитель автомобиля врезался в ограждение Белого дома. Информацию сообщил в социальной сети X* (ранее Twitter) официальный представитель Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства, Энтони Гульельми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии