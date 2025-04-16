Омбудсмен: российские дети в 2024 году не были усыновлены семьями из-за рубежа

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что в 2024 году ни один российский ребёнок не был усыновлён семьями из-за рубежа «Конечно, наша задача — удержать этот нулевой показатель, потому что у нас огромное количество своих замещающих семей.
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