Депутат Милонов выступил против введения ГОСТа на кулич

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против введения ГОСТа на кулич. С инициативой ввести национальный стандарт для пасхальной сдобной выпечки ранее выступил общественник Владимир Зыков, направив соответствующее обращение в Росстандарт.
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