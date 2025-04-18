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Депутат Милонов выступил против введения ГОСТа на кулич

Депутат Милонов выступил против введения ГОСТа на кулич

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против введения ГОСТа на кулич. С инициативой ввести национальный стандарт для пасхальной сдобной выпечки ранее выступил общественник Владимир Зыков, направив соответствующее обращение в Росстандарт.

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