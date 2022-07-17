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Дмитрий Васильев: «Малиновский подавал великолепные надежды, чтобы быть одним из лидеров сборной. Это большая утрата»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил соболезнования в связи с гибелью биатлониста Игоря Малиновского, вертолет которого разбился на Камчатке.

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