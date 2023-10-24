Через Соломбалку в Архангельске ночами опять перекроют мост: сроки

Мост через Соломбалку в Архангельске снова будет перекрыт. Рассказываем о сроках.В телеграмм-канале Минтранса Архангельской области сообщили о том, что мост через Соломбалку в областной столице снова будет перекрываться.
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