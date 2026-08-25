В Финляндии обсудили заявление президента о ударах по России

В Финляндии вызвало обсуждение заявление президента страны Александра Стубба, сделанное после саммита «коалиции желающих» в Киеве, в котором он высказался о необходимости ударов по России как способе достижения мирных переговоров.
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