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FiNE NEWS

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В Финляндии обсудили заявление президента о ударах по России

В Финляндии вызвало обсуждение заявление президента страны Александра Стубба, сделанное после саммита «коалиции желающих» в Киеве, в котором он высказался о необходимости ударов по России как способе достижения мирных переговоров.

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