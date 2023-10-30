Детские спектакли, премьеры и мероприятия ноября

В этой подборке найдутся подсказки куда сходить с ребенком любого возраста в Москве Спектакль «Каштанка» Новая персона1 ноября Московский театр кукол представит первую премьеру 94-го сезона – спектакль «Каштанка» по А.
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