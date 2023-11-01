ЕС намерен сократить импорт газа из РФ до 40-45 млрд куб. м в 2023 году

В Госдепартаменте Соединенных Штатов по итогам заседания группы США — ЕС по энергетической безопасности заявили, что государства Евросоюза намерены сократить импорт российского природного газа до 40-45 млрд кубометров в нынешнем году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии