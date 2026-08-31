Плавающий лес: таинственный остров с деревьями возник и исчез в Канаде

Кусок суши заметили посреди водохранилища, а спустя недели он бесследно пропал.На поверхности крупнейшего в канадской провинции Британская Колумбия водного резервуара — водохранилища Уиллистон — произошло необъяснимое событие: там внезапно возник, а затем столь же внезапно исчез крупный поросший лесом участок земли.