Плавающий лес: таинственный остров с деревьями возник и исчез в Канаде

Кусок суши заметили посреди водохранилища, а спустя недели он бесследно пропал.На поверхности крупнейшего в канадской провинции Британская Колумбия водного резервуара — водохранилища Уиллистон — произошло необъяснимое событие: там внезапно возник, а затем столь же внезапно исчез крупный поросший лесом участок земли.
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