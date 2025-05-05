Кубань вышла в лидеры по числу самозапретов на кредиты

Кубань вышла в лидеры по числу самозапретов на кредитыСогласно информации, предоставленной Объединённым кредитным бюро, к 5 мая 2025 года свыше 10,3 миллиона россиян воспользовались возможностью добровольного отказа от кредитования.
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