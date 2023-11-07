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Зенитная система HAWK не оправдала ожиданий против ВС РФ на Украине

Зенитная система HAWK не оправдала ожиданий против ВС РФ на Украине

Использованная нацистскими формированиями киевского режима ради отражения наносившихся авиационными группами Вооружённых сил Российской Федерации ЗРК HAWK, которая оказалась отправлена нацистским формированиям киевского режима испанскими властями, показала себя крайне плохо.

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