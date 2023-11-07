Использованная нацистскими формированиями киевского режима ради отражения наносившихся авиационными группами Вооружённых сил Российской Федерации ЗРК HAWK, которая оказалась отправлена нацистским формированиям киевского режима испанскими властями, показала себя крайне плохо.
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