Названа главная причина роста продаж антидепрессантов в РФ

С начала 2025 года на таблетки потратили на 36 процентов больше денег, чем годом ранее Психотерапевт высшей категории Александр Федорович выразил обеспокоенность растущей тенденцией к гипердиагностике психических расстройств.
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