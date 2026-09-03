Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 904 подписчика

«Турция и Азербайджан - ваша «Европа»: в Армении взвыли из-за слов Путина о готовности РФ «хоть завтра» отказаться от военного партнёрства

«Турция и Азербайджан - ваша «Европа»: в Армении взвыли из-за слов Путина о готовности РФ «хоть завтра» отказаться от военного партнёрства

Телеканал "78" Реакции, особенно в сложных условиях международных отношений образца 2026-го года, выглядят даже удивительно – множество оскорблений, конечно, но ничуть не меньше призывов на армянском вразумить «зомби Пашиняна».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым