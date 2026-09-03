«Турция и Азербайджан - ваша «Европа»: в Армении взвыли из-за слов Путина о готовности РФ «хоть завтра» отказаться от военного партнёрства

Телеканал "78" Реакции, особенно в сложных условиях международных отношений образца 2026-го года, выглядят даже удивительно – множество оскорблений, конечно, но ничуть не меньше призывов на армянском вразумить «зомби Пашиняна».
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