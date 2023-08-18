Ряд конгрессменов выступил против выделения дополнительной помощи Киеву — WP

В Конгрессе США считают, что Украине не поможет новый транш от Вашингтона.К такому выводу конгрессмены пришли после получения секретного отчёта, в котором говорится, что ВСУ не смогут добиться положительных результатов в ходе контрнаступления.
В Конгрессе США считают, что Украине не поможет новый транш от Вашингтона.К такому выводу конгрессмены пришли после получения секретного отчёта, в котором говорится, что ВСУ не смогут добиться положительных результатов в ходе контрнаступления.
Свежие комментарии