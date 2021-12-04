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Главе СК доложат подробности гибели школьника в Комсомольске-на-Амуре

Главе СК доложат подробности гибели школьника в Комсомольске-на-Амуре

"Известия"/Зураб Джавахадзе Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели школьника после драки со сверстником.

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