Главе СК доложат подробности гибели школьника в Комсомольске-на-Амуре

"Известия"/Зураб Джавахадзе Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели школьника после драки со сверстником.
"Известия"/Зураб Джавахадзе Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели школьника после драки со сверстником.
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