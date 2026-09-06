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Эдегор о 2:1 с «Челси»: «Мы не любим пропускать слишком рано, но реакция была блестящей. «Арсенал» показал мастерство и с мячом, и без него»

Капитан « Арсенала » Мартин Эдегор прокомментировал победу над « Челси » в матче 3-го тура АПЛ (2:1).

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