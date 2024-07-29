Ого, оказывается, нашим маститым и знаменитым понравилось открытие парижских олимпийских игр! Например, услышать восторги по этому поводу из уст почтенной пожилой женщины, как-то неожиданно, что ли.
Может, у госпожи Тарасовой со зрением не всё в порядке? И у Губерниева тоже
Комментарии
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Natalija Osminina
Тарасова уже давно так вела себя, и не в первый раз так опаскудилась. А Губерниев тоже не в первый раз, хотя только в последнее время. Память у народа слабая. Видимо в спорте тоже царит обычная проституция.
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8 час.
Natalija Osminina
А может это общая проблема? Спускаемая чиновниками от спорта. Это же последние продажные твари. И об этом народ должен был знать все 33 года, и особенно со времен начала санкций. Уж как прогибались перед МОК, как лизали. Готовы были и сами продаваться и своих воспитанников продавать. И в оптом и в розницу. А проблема, действительно ОБЩАЯ. Всё государство продавалось, пресмыкалось перед Западом, и каждый в отдельности россиянин, особенно из разряда чинуш.
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8 час.
Natalija Osminina
Вы забыли что ли? Она ПОСТОЯННО выступала в таком духе с момента возложения санкций на Российский спорт. Потому что так думали ВСЕ ЧИНОВНИКИ РОСССИЙСКОГО СПОРТА. Быть хорошим тренером еще не значит быть Человеком. А когда быть нелюдью -НОРМА в гоосударстве-так чему удивляться?))
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8 час.
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