Может, у госпожи Тарасовой со зрением не всё в порядке? И у Губерниева тоже

Natalija Osminina Тарасова уже давно так вела себя, и не в первый раз так опаскудилась. А Губерниев тоже не в первый раз, хотя только в последнее время. Память у народа слабая. Видимо в спорте тоже царит обычная проституция.

Natalija Osminina А может это общая проблема? Спускаемая чиновниками от спорта. Это же последние продажные твари. И об этом народ должен был знать все 33 года, и особенно со времен начала санкций. Уж как прогибались перед МОК, как лизали. Готовы были и сами продаваться и своих воспитанников продавать. И в оптом и в розницу. А проблема, действительно ОБЩАЯ. Всё государство продавалось, пресмыкалось перед Западом, и каждый в отдельности россиянин, особенно из разряда чинуш.