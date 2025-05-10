Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал свой визит в Москву на День Победы успешным. Он провел встречи с лидерами России, Китая, Бразилии и Вьетнама, подчеркнув значимость сотрудничества между Европой и Россией для стабильных международных отношений.
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