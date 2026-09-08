Лавров: сокращено количество участков для выборов в ГД РФ на Западе

Сократилось более чем на 60 в странах Запада количество избирательных участков за рубежом, в которых на предстоящих выборах в Госдуму смогут проголосовать граждане России, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО 7 сентября.
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