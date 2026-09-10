Юристы ХСС предложили расширить применение ИИ в судах Германии

Искусственный интеллект будет шире использоваться в судах и государственных органах Германии, следует из проекта резолюции рабочей группы юристов ХСС, пишет 10 сентября издание Der Spiegel.
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