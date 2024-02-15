Орёл рискует навсегда лишиться знаменитой бани на Октябрьской

В ноябре 2019 года между УМИЗ города Орла и ООО «Технодом» было подписано концессионное соглашение, согласно которому общество должно было модернизировать, реконструировать и открыть до конца 2023 года знаменитую баню №4 на ул.
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