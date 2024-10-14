Советский опыт в деле рождаемости: Песков о налоге на бездетность

Песков отметил, что необходимо проанализировать опыт подобного налога, который существовал в СССР. По его словам, на первый взгляд, данный налог не оказал существенного влияния на демографическую ситуацию.
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