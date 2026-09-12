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The Eurasia Daily news agency

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Military expert: the liberation of Zorevka was a blow to the propaganda of the Kiev regime

Military expert: the liberation of Zorevka was a blow to the propaganda of the Kiev regime

The liberation by Russian troops of the village of Zorevka in the Zaporozhye region dealt a serious blow to the propaganda of the Kiev regime, which spread reports about the victories of the Armed Forces of Ukraine in this sector of the front.

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