The liberation by Russian troops of the village of Zorevka in the Zaporozhye region dealt a serious blow to the propaganda of the Kiev regime, which spread reports about the victories of the Armed Forces of Ukraine in this sector of the front.
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