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Илон Маск: Через 500 млн лет Земля может стать непригодной для жизни

Илон Маск: Через 500 млн лет Земля может стать непригодной для жизни

Американский предприниматель Илон Маск считает, что вследствие расширения Солнца Земля станет непригодной для жизни через 500 миллионов лет.

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