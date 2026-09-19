"Этих пускать за границу, этих - не пускать": Переходить к "жёсткой политике" в России призвал генерал ФСБ

Царьград Коллаж Царьграда Переходить к "жёсткой политике" в России призвал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
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У нас запросто «испаряются» даже бывшие зампреды правительства Почему пограничной службе НЕ выдают списки лиц, которым НЕЛЬЗЯ разрешать покидать РФ? Главное / иметь такие списки и строго исполнять запрет для всех, кто имеет по работе доступ к важным документам страны
Сколько их « таких улизнуло из страны с украденными миллиардами и подготовившими себе « гнездышка» и разместившими активы за рубежом»?! У чиновников и депутатов не может быть двойного- тройного гражданства!!! И ФСБ и контрразведке нужно более внимательно относиться к « суете подобных персон». Кто- то им помогает « смыться»?! Жестко наказывать пособников- с максимальной уголовной ответственностью и полной конфискацией имущества. Тогда и « бегущих « будет меньше, не сами же они проворачиваются эти аферы.
Давайте вернемся к Советской системе выезда за границу. Все будут Рады!!! 😁
Вся страна коррумпирована, о чем говорить. В нашей стране , начиная с АП, правительства, депутатов почти все имеют двойное гражданство, деньги, недвижимость за границей. Вон писали, что у Голиковой во Франции заблокировали продажу виллы и что? Эта дама все так же сидит в правительстве и чего-то там решает. Ничего не изменится, пока к власти не придут патриоты страны.
В связи со множеством случаев побега чиновников высшего ранга,необходимо внести поправку в Конституцию РФ поправку "ИЗБИРАТЬСЯ И БЫТЬ ИЗБРАНЫ В ОРГАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ,ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,МОГУТ ГРАЖДАНЕ РОССИИ,НЕ ИМЕЮЩИЕ ВТОРОГО ГРАЖДАНСТВА,А ТАК ЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ,СЧЕТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ"!Тогда сразу произойдёт чистка рядов членов СФ РФ,депутатского корпуса,и вообще всех чиновников,занимающих сейчас должности во всех органах власти!