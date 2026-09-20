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Выборы в АКЗС: первые итоги после обработки около 20% бюллетеней

Выборы в АКЗС: первые итоги после обработки около 20% бюллетеней

После обработки в среднем более 30% бюллетеней на выборах в Алтайское краевое заксобрание лидирует "Единая Россия", как и кандидаты от партии власти – по большинству одномандатных округов.

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