Выборы в АКЗС: первые итоги после обработки около 20% бюллетеней

После обработки в среднем более 30% бюллетеней на выборах в Алтайское краевое заксобрание лидирует "Единая Россия", как и кандидаты от партии власти – по большинству одномандатных округов.
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