РИАМО - 9 сен. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что Россия должна поставить какой-то серьезный ультиматум Западу из-за поставок Украине снарядов с обедненным ураном, иначе станет хуже.
РИАМО - 9 сен. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что Россия должна поставить какой-то серьезный ультиматум Западу из-за поставок Украине снарядов с обедненным ураном, иначе станет хуже.
Свежие комментарии