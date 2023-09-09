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Симоньян призвала предъявить Западу ультиматум из‑за бомб с ураном для ВСУ

Симоньян призвала предъявить Западу ультиматум из‑за бомб с ураном для ВСУ

РИАМО - 9 сен. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что Россия должна поставить какой-то серьезный ультиматум Западу из-за поставок Украине снарядов с обедненным ураном, иначе станет хуже.

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