Алёна Шишкова, которую подозревают в пластических операциях, показала, как выглядела в детстве

Бывшая возлюбленная Тимати, 31-летняя Алёна Шишкова опубликовала в соцсетях своё детское фото. Девушку постоянно критикуют за манипуляции со внешностью, считая, что она филлерами "испортила красоту", и подозревают в пластических операциях.
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