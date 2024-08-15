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Алёна Шишкова, которую подозревают в пластических операциях, показала, как выглядела в детстве

Алёна Шишкова, которую подозревают в пластических операциях, показала, как выглядела в детстве

Бывшая возлюбленная Тимати, 31-летняя Алёна Шишкова опубликовала в соцсетях своё детское фото. Девушку постоянно критикуют за манипуляции со внешностью, считая, что она филлерами "испортила красоту", и подозревают в пластических операциях.

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