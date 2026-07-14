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Красная икра стала втрое доступнее: президент ВАРПЭ Зверев сравнил цены с советскими

Красная икра стала втрое доступнее: президент ВАРПЭ Зверев сравнил цены с советскими

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля, ФедералПресс. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев проанализировал динамику цен на рыбную продукцию, сопоставив показатели советской эпохи и современной России.

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